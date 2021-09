Soccorso di emergenza nella notte sull’isola dell’Asinara. Una donna di 55 anni ha avvertito un malore mentre si trovava in uno degli alloggi delle strutture ricettive del parco. Prima si è accasciata poi ha ripreso conoscenza, una crisi cardiaca che ha richiesto l’assistenza dei medici del gruppo Cisom, presenti presso l’ambulatorio di Cala d’Oliva.

Per la donna è stato necessario richiedere il pronto intervento della Capitaneria di porto di Porto Torres per il trasferimento immediato a terra e il trasporto all’ospedale di Sassari. L’unità navale della Guardia Costiera, una volta raggiunto il molo di Fornelli, ha provveduto al trasbordo della paziente sull’imbarcazione e con l’assistenza di un medico Cisom è stata accompagnata sino al porto più vicino di Stintino. Lì ad attenderla un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferirla in codice rosso al Santissima Annunziata. Richiesto il soccorso Medevac, il servizio di trasporto di persone da un luogo ad altro per prestare le cure necessarie attraverso l’elisoccorso, questo non è stato possibile per la mancanza di disponibilità del mezzo aereo.

