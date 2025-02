Arrivano nuovi finanziamenti per la messa in sicurezza dell’approdo di Cala Reale nell’isola dell’Asinara. L’intervento sarà possibile grazie ai fondi regionali sulle “Isole minori”, pari ad 1 milione e 800mila euro, assegnati all’assessorato regionale ai Lavori Pubblici per la realizzazione della banchina, una struttura nautica importante per facilitare le operazioni di sbarco e imbarco e soprattutto per migliorare la pianificazione dei servizi sull’isola.

Allo stato attuale, infatti, la motonave della Delcomar, che svolge il servizio di continuità territoriale, ha l’autorizzazione soltanto per un attracco temporaneo, il momento necessario per far scendere e salire i passeggeri, perché la banchina non è dotata dei sistemi di sicurezza.

Un intervento voluto dall’amministrazione comunale e sollecitato in Regione anche dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo, allo scopo di costruire una nuova infrastruttura portuale dotata di arredi, briccole d’accosto, parabordi e poggia rampa per garantire appunto la sicurezza durante le manovre di ormeggio e disormeggio. Misure che dovranno consentire al traghetto di stazionare a motori fermi, per salvaguardare i fondali marini e garantire un miglior esercizio sull’isola dei servizi essenziali.

