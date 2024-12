L’ascensore degli uffici comunali di Piazza Porta Terra è fuori uso da tre mesi e per raggiungere il terzo piano, dove si trova la sala utilizzata per le riunioni delle commissioni consiliari, occorre salire le scale. Un grosso problema per le persone con disabilità motorie.

«Una situazione paradossale», commentano dal gruppo consiliare di Forza Italia, «è una politica nella quale non ci riconosciamo. Straordinariamente pletorica di annunci e propaganda ed invece asfittica in tema di realizzazione di fatti concreti, anche i più modesti, per tutelare il pubblico interesse. Non è sufficiente avere un Ufficio stampa di dimensioni sproporzionate per amministrare in modo decoroso. Occorre avere di mira la realizzazione del pubblico interesse e, soprattutto, capacità, competenze, passione e tempestività», aggiungono i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.

