Scontro tra una moto e una moto questo pomeriggio intorno alle 18 sulla Strada provinciale 59 bis tra Arzachena e Baia Sardinia, in località Lu Postu. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Immediati i soccorsi del 118 e dei dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area. Sul posto anche l'elisoccorso e la Polizia Locale di Arzachena.

