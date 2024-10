S'intitola “Artisti e Secchioni” il progetto di educazione ambientale lanciato da Gesenu, società che gestisce il servizio di igiene urbana a Sennori e Sorso, cui ha aderito l’istituto comprensivo di entrambi i paesi. Con questa iniziativa, promossa anche dall’amministrazione comunale di Sennori, gli alunni potranno scatenare la loro fantasia per realizzare dei disegni che abbiano come tema il riciclo dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente. Le tecniche per il disegno sono libere e le migliori creazioni diventeranno la grafica dei contenitori della raccolta differenziata che alla fine dell’anno scolastico saranno consegnati alle scuole.

Gli alunni potranno anche partecipare a un incontro online chiamato “I colori del riciclo”, durante il quale comunicatori ambientali, attraverso giochi e quiz divertenti, sensibilizzeranno i ragazzi sulle corrette modalità di riciclo e mostreranno che fine fanno i rifiuti che gettiamo via ogni giorno. A conclusione del progetto sarà organizzata una mostra dove saranno esposti i contenitori graficizzati con i migliori disegni. «Il valore aggiunto di questo progetto è la possibilità di lasciare un segno duraturo nella vita scolastica.

I contenitori per la raccolta differenziata personalizzati con i disegni degli studenti resteranno nelle scuole come simboli visibili del loro impegno per l'ambiente, rafforzando quotidianamente il messaggio educativo», commenta Leonarda Casu, consigliera comunale di Sennori con delega alla Pubblica istruzione. «Inoltre, l’esposizione finale con la consegna dei contenitori migliori rappresenta un momento di celebrazione collettiva, dove l’intero processo viene riconosciuto e valorizzato, contribuendo a creare una cultura scolastica condivisa di rispetto per l’ambiente».

