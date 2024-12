Atterra nello scalo di Alghero il 19 e 20 dicembre la manifestazione “Artigiani in Aeroporto” promossa promossa dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Un evento organizzato in collaborazione con le società di gestione degli aeroporti di Alghero, Sogeaal e Olbia, Geasar e che sarà ospitato nelle main hall dello scalo algherese e ancora una volta avrà come protagonisti gli artigiani della vetrina dell’artigianato artistico della Regione Sardegna.

Dopo Olbia il viaggio alla scoperta dell’artigianato d’eccellenza si sposta, dunque, ad Alghero, dove sarà allestita una grande mostra mercato alla presenza di 16 artigiani che daranno dimostrazione con laboratori e workshop delle loro lavorazioni. Sarà possibile acquistare i loro manufatti, rappresentativi dei settori inseriti all’interno della vetrina dell’artigianato artistico della Sardegna.

Ma non solo. “Artigiani in Aeroporto” sarà l’occasione per coinvolgere i passeggeri in partenza. Durante ogni giornata verranno premiati 8 fortunati passeggeri che riceveranno in regalo uno dei manufatti realizzati dai maestri artigiani presenti, portando così con sé un autentico pezzo di Sardegna.

L’evento sarà accompagnato da musica e concerti della tradizione, collegamenti in diretta radio e attività di animazione.

Alghero, 19 e 20 dicembre dalle 14

Sandro Cadinu - SATODA’, Laboratorio lavorazione del legno

Anna Laura Coa - VETROTIFFANY ALCOA, Laboratorio lavorazione del vetro

Francesca Frau - FRANCESCA FRAU, Laboratorio lavorazione del metallo

Paoletta Garau - L’ISOLA DEL RICAMO, Laboratorio tessitura e ricami

Lukas Loewe - ATIARTISTICU, Laboratorio lavorazione della pietra

Francesca Maniga - INVELOVERITAS, Laboratorio tessitura

Maurizio Savoldo - LA ROBBIA, Laboratorio tinture Naturali

Michaela Vargiu - MICHAELA VARGIU, Laboratorio tessitura

Cesare Cabiddu - IN WOOD CUN SA LINNA, Laboratorio lavorazione del legno

Domenico Cubeddu – DOMENICO CUBEDDU, Laboratorio lavorazione della ceramica

