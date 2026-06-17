Ritorna la tanto attesa Notte Romantica a Castelsardo, la manifestazione giunta alla sua 11ª edizione tra arte, musica e romanticismo nei Borghi più Belli d’Italia.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno, dalle ore 20, una iniziativa che raduna circa 250 comunità italiane in una serata dedicata all’arte, alla buona cucina e alla musica. Un programma ricco di spettacoli e arte di strada, suddivisi tra il centro storico e piazza Pianedda, che offrono un percorso emozionale tra teatro, danza e musica dal vivo, con la compagnia Theatre en Vol che presenta tre spettacoli unici – “Happiness”, “Hoopnosis” e la Nuova Orchestrina Altalena” - che va a spasso a suon di musica su una Ape. Leonarda Catta e Manuel Rossi Cabitza saranno i protagonisti della performance di danza contemporanea con lo spettacolo “Lune dans les mains”.

L’aperitivo in barca, un’esperienza indimenticabile sul mare. Per chi desidera un’esperienza particolarmente suggestiva, è possibile prenotare l’aperitivo in barca, brindando al tramonto sulle acque del mare sardo. Un’opportunità esclusiva per apprezzare Castelsardo da una prospettiva mozzafiato. La cena rimane il cuore fondamentale della serata e ancora un percorso romantico tra scorci illuminati e mercatini vivi. I visitatori potranno passeggiare tra scorci illuminati a lume di candela, ascoltare musica dal vivo in diversi punti del borgo, scoprire spettacoli di teatro di strada, curiosare nei mercatini vivi che animano le vie del centro storico, vivere il borgo in tutta la sua atmosfera romantica e suggestiva, infine il bacio di mezzanotte scegliendo lo sfondo giusto.



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