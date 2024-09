Assalto eolico: l’opposizione spinge perché venga fissato un Consiglio comunale per decidere sulle aree idonee. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Prima Alghero hanno depositato una richiesta formale di convocazione urgente dell’assemblea civica. «È incredibile che il sindaco Cacciotto non abbia sentito la necessità di coinvolgere il Consiglio comunale, che rappresenta l'intera comunità algherese, per la condivisione di scelte che possono condizionare negativamente il futuro del nostro territorio», dichiarano gli esponenti del centrodestra.

«Non è infatti dato sapere che tipo di contributo tecnico il Comune di Alghero abbia offerto alla Regione, così come da quest'ultima richiesto, con nota dell’assessore regionale agli EE.LL Francesco Spanedda del 26 agosto scorso. Qualunque siano le conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione comunale di Alghero, era imprescindibile che venissero preventivamente condivise e concordate con il Consiglio comunale, a partire dalla maggioranza. Non è accettabile assumere tali informazioni nei corridoi o, peggio, nei bar», continua il centrodestra.

«Perciò nell'ottica di una massima collaborazione con l'amministrazione abbiamo sentito il dovere di chiedere una seduta specifica per un tema che deve vedere l'intera politica algherese unita», concludono gli avversari politici del sindaco.

