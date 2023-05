Tutto pronto, ad Ardara, per la festa di Nostra Signora del Regno, organizzata dal comitato con il patrocinio del comune e la Pro loco. Si parte lunedì 8 maggio alle 17, con la processione per le vie del paese con le bandiere. A seguire, alle 18, con la recita dei Vespri solenni e la celebrazione della Santa Messa. Dalle 22 è in programma il concerto del "Gruppo Sogno".

Martedì 9 maggio alle 9, dopo la celebrazione della funzione liturgica, ci sarà una nuova processione per le vie del paese con la banda musicale di Ploaghe e del Gruppo Medieovale di Ardara. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 12.30 nuova processione per le vie del paese e il rinfresco offerto dal comitato presso la casa dell'obriere maggiore.

Dalle 17 ci saranno giochi per bambini. Alle 18 sarà celebrata una nuova Messa. Alle 22 ci sarà il concerto degli Istentales con i Modena City Ramblers. Mercoledì 10 maggio alle 11 con la Santa Messa. Alle 21 si esibiranno i cantadores a chiterra Marco Manca, Emanuele Bazzoni e Torangelo Salis accompagnati dalla chitarra di Nino Manca.

© Riproduzione riservata