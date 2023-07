Altro intervento, in materia di lavori pubblici, messo in campo dall'amministrazione comunale di Ardara guidata dal sindaco, Francesco Dui.

Sono iniziati, infatti, gli interventi per la messa in sicurezza delle scuole con il rifacimento dei muri di contenimento e delle ringhiere.

«Una lavorazione che non poteva più aspettare per la sicurezza dei nostri ragazzi», ha dichiarato lo stesso primo cttadino.

Tra qualche giorno, sempre per ragioni di sicurezza, saranno abbattuti gli alberi prospicienti sulla via Marconi e «per una giornata - fa sapere sempre Dui - il tratto delle scuole elementari sarà interdetto al traffico».

In base al cronoprogramma, gli interventi dovrebbero terminare entro l’inizio dell’anno scolastico.

