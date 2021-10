A pochi giorni di distanza dalle elezioni comunali, che hanno sancito la sua terza elezione a sindaco di Ardara, Francesco Dui ha nominato la Giunta comunale.

Rossano Baracca avrà le deleghe per urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia privata, Protezione civile e sport; Emanuele Canu si occuperà di Attività produttive, commercio, industria, manutenzione e verde pubblico, mentre Massimo Foe, che sarà anche il vice sindaco, di pubblica istruzione, cultura, spettacolo, turismo, ambiente, agricoltura, bilancio e personale. Dui mantiene la delega ai Servizi sociali.

“Il motivo per il quale ho nominato subito la giunta – ha dichiarato il primo cittadino – è quello di dare continuità al lavoro che stavamo facendo, che in realtà non si è mai interrotto perché, essendo una lista unica, avevamo comunque speranza di essere rieletti. Le altre priorità sono le tematiche ambientali, il lavoro e iniziare a fare una programmazione con le risorse che si sono liberate. Faremo scelte puntuali in base alle occasioni che si presenteranno. È importante avere un fondo disponibile per le emergenze, ma anche per altre situazioni”.

