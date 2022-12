Altro importante investimento per il comune di Ardara che ha deciso di mettere in campo 900mila euro per il rifacimento di piazza Kennedy.

"La nuova Piazza Kennedy - dichiara il sindaco, Francesco Dui - sarà un luogo progettato per immergersi all’interno di uno spazio diverso dal solito, sarà la porta di accesso al Psl nel cosiddetto sentiero del pellegrino e sarà un progetto di qualità in grado di riqualificare una zona di Ardara dandogli il giusto valore che merita".

Il primo cittadino ha anche voluto fare un bilancio dell'anno che di sta per chiudere.

"È stato l’anno in cui abbiamo portato a compimento diversi lavori: campo sportivo, ingresso Palestra, parco giochi e illuminazione Pubblica a led, oltre ai diversi progetti sul Sociale, Scuola, Cultura e Cooperazione Internazionale - ha aggiunto Dui -. Il 2023 sarà l’anno in cui finalmente vedranno la luce i progetti del Piano di Sviluppo Locale: Illuminazione esterna della Basilica di Nostra Signora del Regno, ampliamento del Museo e abbattimento barriere architettoniche, ristrutturazione centro accoglienza del turista (creazione spazio espositivo e sala convegni) e realizzazione passerelle su area palazzo giudicale che consentano appieno la fruibilità e la valorizzazione del sito".

