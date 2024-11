Convalidato l’arresto dei due extracomunitari che hanno picchiato, derubato e spruzzato con lo spray urticante un giovane sassarese lo scorso weekend.

L’aggressione, avvenuta di notte nel deposito dei pullman di via Padre Zirano, era consistita in pugni e calci ai danni del ragazzo e, per immobilizzarlo, uno dei due, coperto da un passamontagna, ha messo il ginocchio sul collo della vittima. Nel frattempo l’altro gli ha sottratto il portafoglio con 75 euro e il cellulare e, prima di scappare la coppia, di nazionalità gambiana, ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto del giovane.

Il quale ha chiesto aiuto a un barista nelle vicinanze permettendo così di dare l’allarme ai carabinieri. I militari dell’Arma, ricevuta la descrizione dei due, li hanno riconosciuti come persone già note alle forze dell’ordine anche per l’uso di stupefacenti e perché senza fissa dimora fermandoli poco dopo in centro storico con addosso passamontagna e spray.

Stamattina in tribunale a Sassari la convalida dell’arresto per la coppia, difesa dagli avvocati Elisabetta Udassi e Sabrina Mura, che ha visto alla fine la disposizione del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Grotteria. Gli accusati si trovano in carcere a Bancali.

