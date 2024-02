Una riflessione e un confronto sulla delicata tematica della violenza contro le donne. L'iniziativa "Insieme contro la violenza. Non solo per un giorno. Tra parole e musica", organizzata dalla clinica Psichiatrica dell'Aou di Sassari, in collaborazione con l'Università turritana, l'Asl sassarese e il Comune di Sassari, è in programma il 3 febbraio, dalle 15 alle 19, al teatro comunale di Sassari in piazzale Cappuccini.

L'incontro si articolerà in diverse sessioni, ciascuna focalizzata su un settore specifico. Ogni sessione vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni e del territorio, con risposte chiare e concise alle domande provenienti dagli studenti/specializzandi. Dopo l'introduzione al convegno con un intervento musicale quindi i saluti delle autorità, la prima sessione avrà come tema il Dialogo con l’Università. Un'analisi dell'impegno concreto verso una cultura del rispetto di genere e della non violenza, inclusa la formazione dei professionisti. Sarà quindi la volta del "Dialogo con le Strutture Sanitarie", con risposte alle domande degli studenti/specializzandi da parte dei direttori dell’AOU e dell’ASL.

Si parlerà di coordinamento del Codice Rosa, di Unità di Vittimologia (UNISS), dei servizi di psichiatria adulti dell'Asl e di altre figure chiave. Spazio poi al "Dialogo con le Associazioni", con il coinvolgimento appunto delle associazioni attive nel contrasto alla violenza, case rifugio, comunità e associazioni per la tutela delle vittime e la riabilitazione degli autori di violenza. A chiudere i dibattiti sarà il "Dialogo con le Forze dell’Ordine e il territorio" che si concentrerà su tutela delle vittime, sanzioni per gli autori, politiche di intervento, leggi, fondi e monitoraggio a livello regionale e comunale.mira a creare uno spazio aperto di discussione, coinvolgendo attivamente studenti, specializzandi e cittadini in un dibattito costruttivo su questioni cruciali.

© Riproduzione riservata