Un piano Marshall applicato allo sport. E’ la proposta di Antonello Muroni, candidato della lista civica Patto per Alghero a sostegno di Marco Tedde.

«Un piano strategico quinquennale straordinario dello sport: un vero e proprio Piano quinquennale di investimenti per campi da calcio e per impianti sportivi di base che rappresenta il percorso programmatico incentrato sullo sport e sulla pratica sportiva nella città di Alghero», si legge in una nota.

«Il Piano Marshall per lo sport nasce dalla consapevolezza del ruolo che lo sport ricopre nella città e per la città. Nei miei anni di lavoro in ambito sportivo ho toccato con mano quanto lo sport è veicolo di inclusione sociale, miglioramento della salute e della qualità della vita, benessere di comunità, fattore di promozione territoriale, maggior attenzione alle disabilità e coesione sociale tra i quartieri – spiega il candidato consigliere Antonello Muroni che ha curato per la coalizione di Centrodestra liberale, sardista e civica questa parte del programma - Concepire lo sport come “un luogo di incontro urbano”, ci consente di guardare ad un nuovo ruolo delle politiche sportive, al pari delle politiche culturali».

La riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e l’individuazione delle necessità.

Tra gli impianti interessati dal piano strategico ci sarà la piscina coperta; il completamento della palestra della Scuola Media di Via XX Settembre idonea per il Calcio a 5, la ristrutturazione e la messa a norma del campo da Baseball per Serie A, il campo di Calcio del Mariotti con fondo in erba sintetica e illuminazione e la ristrutturazione e messa a norma del campo Calcio del Carmine. «Ogni quartiere avrà il suo spazio sportivo grazie alla realizzazione di impianti coperti polivalenti a basso impatto (strutture geodetiche) ove insistano spazi comunali utilizzabili allo scopo», conclude la nota.

