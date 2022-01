Alghero leader nazionale per le politiche del benessere animale. Le iniziative messe in atto dall'amministrazione del comune sardo su questo tema hanno portato la città ad ottenere il Premio Nazionale "Animali in città 2021".

A confermarlo il X rapporto nazionale di Legambiente in cui Alghero ha ottenuto il miglior risultato tra tutti i 656 comuni considerati. Il dossier nazionale "Animali in Città" ha analizzato i dati direttamente forniti dalle pubbliche amministrazioni relativi all'anno 2020 e, attraverso molteplici indicatori, ha valutato lo sforzo e le performance raggiunte nelle differenti realtà italiane.

"Un bel traguardo per la città, che premia le politiche attuate sul benessere animale", spiega il sindaco Conoci. “Alghero si distingue in Italia per le migliori pratiche e progettualità – prosegue il primo cittadino – realizzate anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le associazioni che si occupano degli animali d'affezione".

LE ATTIVITÀ – Sono diverse le attività messe in campo per una gestione sostenibile del rapporto con cani e gatti domestici e valutate positivamente da Legambiente. Ad Alghero nuove norme sono state varate dapprima con il regolamento "Benessere animale", e poi con il più recente regolamento sulle "Colonie Feline e Gattari", nato per rispondere a concrete esigenze di tutela del benessere dei gatti liberi, in particolare di quelli che abitualmente vivono in colonia. Tema, questo, che ha interessato la facoltà universitaria di Architettura per una collaborazione con un progetto mirato a migliorare il sito storico del "Solaio".

"Primi tra oltre 600 comuni d'Italia è un ottimo riconoscimento, da interpretare, però, quale eccellente punto di partenza e non di arrivo e che sia da stimolo per proseguire a far sempre meglio" commenta con soddisfazione l'assessore all'Ecologia Andrea Montis. "Molto c'è da fare - precisa - e lo stiamo facendo. Il merito è del qualificato e ottimo personale del settore, degli organi di controllo e delle tante associazioni presenti in città che svolgono un lavoro straordinario e a cui quest'anno abbiamo anche voluto riconoscere lo sforzo economico che compiono".

A pesare positivamente sulla valutazione ci sono poi le iniziative volte a contrastare il fenomeno del randagismo, con i contributi del Comune per le sterilizzazioni di cani e gatti. Fra le altre attività, la campagna di microchippatura che avviene con cadenza mensile; i controlli sul rispetto delle regole effettuati in particolare sul territorio urbano con guardie zoofile autorizzate dalla RAS e dalla Prefettura; i controlli nell'agro da parte della Compagnia Barracellare. E poi, la realizzazione di aree di sgambamento.

