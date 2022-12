Il comune di Anela ha ufficializzato gli appuntamenti per le prossime festività di Natale. Domani e domenica 18 dicembre l’Acr, in collaborazione con i bambini, organizzeranno una raccolta di giocattoli nuovi o usati da donare ai bambini dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il 21 dicembre l’amministrazione comunale incontrerà gli anziani, i bambini della scuola dell’infanzia e del micro nido per gli auguri di buone feste. Il 23 dicembre alle 18.30, in biblioteca comunale, andrà in scena un “Carosello di film natalizi”. Il 27 dicembre alle 16.30, ci sarà uno spettacolo di marionette a cura dell’associazione Mondo Animato di Fabio Pisu.

Il 30 dicembre dalle 18, spazio a “Notte de Ispera”, una rappresentazione dei quadri viventi sulla natività di Gesù a cura dell’Acr, mentre il 3 gennaio la biblioteca ospiterà “Vostra Befana”, lettura di un libro e un laboratorio di teatro delle ombre a cura dell’associazione Lughené.

Il 5 gennaio alle 16.30 nel centro sociale ci sarà la befana con una tombolata per tutti. Il 7 gennaio la chiusura degli eventi all’insegna de “Sa Dansa, con musica e balli in piazza.

© Riproduzione riservata