Sono ancora gravi le condizioni dell’uomo precipitato, ieri mattina, dal quinto piano di una palazzina in via Torino a Sassari. Il 51enne si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari dopo essere finito sulla cappotta di un’auto parcheggiata sulla strada che ha attutito il colpo.

L’incidente si è verificato poco dopo le 12, quando l’uomo, per cause ancora da accertare, è caduto dal balcone della propria abitazione impattando sul tetto di una vettura. Sul posto il personale sanitario del 118, che con una ambulanza ha trasportato il ferito al Santissima Annunziata. Nell’emergenza sono intervenute anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale. Sull’auto in sosta sono evidenti i danni subiti dalla carrozzeria a seguito dell’impatto.

