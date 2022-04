Un uomo è precipitato dal terzo piano finendo sulla cappotta di un’auto parcheggiata sulla strada. È successo in via Torino a Sassari. L’incidente si è verificato poco dopo le 12, quando l’uomo, per cause ancora da accertare, è caduto dal balcone della propria abitazione impattando sul tetto di una vettura.

Sul posto il personale sanitario del 118, con una ambulanza della Croce Blu che ha soccorso il ferito, trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata. Nell’emergenza sono intervenute anche le forze dell’ordine.

