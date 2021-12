Un hub vaccinale per la somministrazione delle terze dosi anche nel comune di Stintino. Martedì 21 dicembre verrà aperto il punto vaccinale nei locali del Museo della Tonnara, dove si potranno recare i pazienti over 80, fragili e allettati a condizione che abbiano ricevuto la seconda da almeno 150 giorni.

Un servizio che apre agli utenti che si muovono in difficoltà e non possono recarsi presso gli hub di Sassari. La somministrazione della dose booster verrà effettuata dal personale dell'Ats Sardegna-Assl Sassari che sarà a disposizione per le vaccinazioni dalle 10 alle 13 nei locali del Mut, in via Lepanto.

“In questo modo evitiamo tanti disagi agli anziani e ai familiari – sostengono alcuni residenti di Stintino – spesso impossibilitati e costretti a viaggiare per chilometri per rivolgersi alle strutture aperte a Sassari. Il vaccino è una soluzione alla possibilità di contagio, specie nelle festività natalizie quando è più facile incontrarsi e c’è la voglia di stare insieme”.

