Festeggiato stamattina a Sassari il 210esimo annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri. Una ricorrenza che avuto come sfondo quest’anno lo scenario della piazza della Madonna del Latte Dolce, come voluto dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Massimiliano Pricchiazzi, a significare la vicinanza dell’Arma a tutti i cittadini, senza distinzione.

«Le periferie delle città, così come le province - comunica il colonnello - sono da sempre i territori dove l’istituzione è caposaldo di legalità, spesso in maniera esclusiva, rappresentando per i cittadini l’unico punto di riferimento». Presenti alla cerimonia le massime istituzioni civili, militari e religiose del territorio, inclusi diversi sindaci del Sassarese.

La festa è stata aperta dal messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha espresso la sua gratitudine per l’impegno profuso dai carabinieri sia nelle missioni all’estero che nel presidio del territorio. Diversi gli encomi consegnati ai militari di stanza nella provincia che si sono distinti in operazioni di ripristino della legalità, anche rischiando la propria vita. Nutrita la partecipazione dei cittadini che si sono raccolti intorno alla piazza per assistere all’evento.

© Riproduzione riservata