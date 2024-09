Il consiglio comunale di Porto Torres, con 15 voti favorevoli uno contrario, ha dato il via libera alla proposta di realizzazione per l’ampliamento e il completamento dell’impianto sportivo del Tennis Club Porto Torres, associazione promotrice del progetto esecutivo da concretizzarsi nella cittadella sportiva, nell’area di via Falcone e Borsellino. «Dopo l’approvazione del consiglio, il Comune procederà con la conferenza decisoria e, quindi, con la gara ad evidenza pubblica che, - spiega l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta - sulla base del progetto tecnico riconosciuto meritevole da questa amministrazione, verrà valutato il soggetto che si aggiudicherà l’affidamento e la gestione degli impianti di tennis». Per la funzionaria dell’Ufficio Patrimonio, Francesca Stacca «come tutti i promotori l’associazione Tc Porto Torres avrà diritto di prelazione rispetto al progetto che ha realizzato». Il piano redatto dai tecnici dello Studio 4E ingegneria di Sassari e corredato da 40 elaborati, prevede un investimento di circa 910mila euro e un cofinanziamento di circa 400mila euro (45%), a carico del Comune. Comprende due nuovi campi da tennis, di cui uno coperto e un altro idoneo per eventi internazionali, un campo da padel coperto e un edificio multifunzionale con spogliatoi e un’area destinata al percorso salute per attività fisica e strutture sportive che faranno parte dell’ambizioso piano di completamento dell’impianto sportivo di viale delle Vigne. Tra l’area oggetto del progetto e il Poliambulatorio medico il Comune, che resterà proprietario dei terreni e della struttura sportiva una volta ultimata, realizzerà un parco urbano attrezzato e aperto a tutti. «Questa amministrazione comunale sta puntando molto sullo sport con la valorizzazione degli impianti sportivi in città, - ha aggiunto l’assessore Carta - e attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato che abbiamo riproposto in altri contesti, auspichiamo possa rappresentare la formula giusta per ottenere un risultato importante dal punto di vista della tempistica e della innovatività delle strutture sportive che vengono realizzate a Porto Torres, come il Tennis club riconosciuto dal Coni, caratterizzato da un sistema di gestione eccellente e da una storia lunga e ricca di successi».

© Riproduzione riservata