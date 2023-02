Un 45enne di Bultei denunciato dai carabinieri per aver ucciso un cinghiale a bastonate. Una scena atroce, ripresa anche in un video, in un parco giochi del paese.

I carabinieri hanno avviato indagini sull’accaduto, rintracciando il responsabile che dovrà rispondere di uccisione di animale.

Un reato che, in base all'articolo 554 bis del Codice penale, comporta anche il rischio di carcere fino a due anni.

