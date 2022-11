Ambiente e bonifiche: il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha ricevuto nel Palazzo comunale la visita del deputato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde.

Il parlamentare è stato accompagnato dal consigliere regionale Antonio Piu, che ha promosso l'incontro, e da Francesco Muscau, co-portavoce di Europa Verde Sardegna. Il sindaco, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta, ha illustrato i principali temi che interessano il territorio in materia ambientale e di sviluppo economico. «Ringrazio l'onorevole Bonelli per l'attenzione dedicata a Porto Torres: anche per via del suo impegno politico a Taranto, conosce bene la realtà e le problematiche delle città industriali. Ho spiegato come Porto Torres, per via delle sue infrastrutture e della presenza di un porto industriale tra i più grandi del Mediterraneo, possa aspirare ad avere un ruolo centrale nelle nuove politiche di sviluppo legate alla transizione ecologica».

A Bonelli il primo cittadino ha chiesto di portare in Parlamento alcuni argomenti specifici che riguardano il Consorzio industriale e la valorizzazione della piattaforma ambientale attualmente utilizzata per le bonifiche. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Antonio Piu: «Un incontro necessario quello con Bonelli per la città di Porto Torres; avere la possibilità di parlare con un interlocutore autorevole sui temi verdi e di giustizia ambientale e sociale, cari a questo territorio, si traduce in una voce più forte sulle istanze del territorio in Parlamento e in Europa».

