La prefetta di Sassari, Carla di Quattro, ha incontrato i vigili del fuoco nella caserma centrale del capoluogo turritano. Una visita istituzionale in cui è stato approfondito il ruolo del Corpo nella sicurezza del territorio. A ricevere la prefetta il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Emanuele Gissi, che ha informato sull’organizzazione del Comando, le principali attività operative e le competenze del personale impegnato nelle diverse attività di soccorso e prevenzione. Focus particolare su quanto fanno sul campo le squadre operative, dagli incendi agli incidenti stradali, dagli interventi di soccorso tecnico urgente alle calamità che possono colpire il territorio provinciale. Nell’occasione si è rimarcata l’importanza della sinergia tra la prefettura e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collaborazione fondamentale nella tempistica degli interventi e nelle risposte alle varie emergenze.

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