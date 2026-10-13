Dopo l'apertura di sabato scorso con la tavola rotonda “I sapori del Nobel: l’evoluzione dell’olio d’oliva tra cultura alimentare e nutrizione”, a Ittiri seconda giornata della 4^ rassegna PrimOlio, organizzata dall’associazione Mela Bacata, con il patrocinio del Comune di Ittiri, membro dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

La manifestazione, articolata su due sabati, si propone come un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio olivicolo, della cultura alimentare e delle eccellenze del territorio.

Il secondo appuntamento è per sabato 17 ottobre. Alle 9.30 in Piazza Marconi un incontro di appassionati della Vespa Piaggio che attraverseranno il territorio ittirese attraverso un suggestivo percorso tra gli ulivi e siti storici. Dalle 10.30 sarà possibile assistere in diretta a tutte le fasi della molitura del primo raccolto dell'anno, presso il Frantoio F.lli Delogu, con degustazioni guidate di olio EVO condotte dall’agronomo Giuseppe Izza.

A pranzo, in Piazza Marconi, il consueto momento conviviale curato dall'associazione Mela Bacata alla scoperta dell'olio novello, con la proposta di piatti che celebrano prodotti tradizionali esaltati dall’olio prodotto in mattinata. Un'edizione limitata tra gusto e cultura da portare a tavola. L'esperienza e l'anima più autentica delle due giornate di PrimOlio 2026 si trasformano quest'anno in un ricordo speciale. Sabato scorso è stata infatti presentata un'edizione limitata di Olio Novello di prima spremitura, contenuto in una bottiglietta da 250ml.con una veste grafica evocativa dedicata ai 100 anni dal Premio Nobel a Grazia Deledda. Per partecipare al pranzo la prenotazione è obbligatoria.

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