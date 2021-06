Quattro giorni di degustazione di cibo e birre all'ippodromo di Sassari, dove venerdì si apre la Stagione Estiva. Il Festival del Gusto Internazionale approda in città: da giovedì sera e sino a domenica (ingresso gratuito) l'evento organizzato dall'associazione culturale Invitas proporrà arrostite di carne, lo street food sardo, italiano e internazionale, dalle focacce e panini ai panzerotti, senza dimenticare i dolci, bomboloni, crepes e naturalmente torrone. Sono oltre 100 le pietanze e prodotti presenti e preparati in formato cibo da strada.

Grande protagonista la birra artigianale: arriverà a Sassari il primo beer bus italiano, una scuolabus riadattato capace di contenere oltre 30 spillatrici, birre dal mondo che si incontrano con quelle dei birrai sardi.

All'interno del festival l'attesa apertura della Riunione Estiva di galoppo nell'ippodromo “Pinna”, oggetto di un restyling voluto dal nuovo consiglio d'amministrazione della Società Ippica Sassarese presieduto dal neo eletto Giancarlo Scarpa. La commissione del Mipaaf ha effettuato un sopralluogo che ha dato esito positivo per la pista in erba. Venerdì sono in programma sei corse per un totale di 50 partenti.

© Riproduzione riservata