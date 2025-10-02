Adatto a ragazze e ragazzi dai 14 anni in su, debutta sabato alle 20.30 "El Festín De Los Cuerpos" delle compagnie spagnole Danza mobile & Incubo Teatro. Lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Astra di Sassari è inserito nella programmazione del Festival Plays! organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro.

Domenica alle 19 replica al Teatro Parodi di Porto Torres.

"El Festín De Los Cuerpos" lavora sulla rappresentazione fantasiosa e quasi umoristica dell’essere umano come animale, di natura androgina, condannato a cercare la propria metà. Il progetto teatrale celebra il desiderio, la cui unica natura possibile può essere solo quella del gioco.

La Compagnia “Danza Mobile” è diventata un punto di riferimento nel campo della danza contemporanea inclusiva a livello nazionale e internazionale con oltre 30 spettacoli, con più di 600 repliche. “Incubo Teatro” nasce dall’esperienza del movimento e del gesto legati alla danza contemporanea, ma vissuti dalla prospettiva dell’attore. La regia dello spettacolo è di: Arturo Parrilla –Coreografía: Manuel Cañadas, Ana Erdozain e Arturo Parrilla Assistente alla regia: Raquel Madrid – Consulenza artistica: Esmeralda Valderrama – Direzione musicale: Emilio Parrilla Interpreti: Helliot Baeza, Manuel Cañadas, Jaime García, Arturo Parrilla, Teresa Rodríguez-Barbero, Paqui Romero.

