Aumenta il parco mezzi a zero emissioni, diretto a promuovere la mobilità sostenibile nel Parco nazionale dell’Asinara. Non solo auto, scooter e bici elettriche per percorrere i 26 chilometri di strada cementata che attraversano l’isola da sud a nord.

L’obiettivo dell’Ente Parco è portare nel territorio dell’Asinara anche gli autobus elettrici, per promuovere una mobilità compatibile a tutela del suo territorio, in particolare nella stagione estiva con l’incremento del numero dei visitatori. Per questo l’amministrazione del Parco donerà al Comune di Porto Torres un bus urbano ad alimentazione elettrica, completo del sistema di ricarica destinato al trasporto di persone sull’isola.

Si è concluso, infatti, l’ultimo avviso di gara, con l’affidamento della fornitura di autobus alla ditta Rampini Carlo di Passignano sul Trasimeno (Perugia). Il passaggio successivo sarà la firma dell’accordo tra i due enti per trasferire il mezzo al Comune, in virtù di una collaborazione finalizzata a miglioramento ambientale dell’Asinara, la qualità urbana nel suo complesso e la fruizione e valorizzazione dello spazio pubblico.

Un’intesa sottoscritta dal sindaco Massimo Mulas e dal commissario del Parco, Gabriela Scanu, che consentirà di definire convenzioni e progetti strategici con l'indicazione degli ambiti di intervento, delle tempistiche, delle modalità di svolgimento, delle risorse umane e finanziarie dedicate, in considerazione del ruolo specifico dei due enti.

