Nuovi agenti per Sassari e forse l'esercito al centro storico. Dall'incontro di oggi del presidente del Consiglio regionale Michele Pais con il sottosegretario all’interno Nicola Molteni emergono novità per arginare l'allarme sicurezza a Sassari Vecchia.

«Già questo dicembre - afferma Pais - arriveranno in forza alla Questura di Sassari nuovi agenti, un notevole cambio di passo rispetto al passato quando non si riusciva nemmeno a coprire l'avvicendamento del personale in pensione».

Poi il presidente si sofferma sull'impiego dei militari della Brigata Sassari nel centro storico. «Possono essere utilmente impiegati nel contesto urbano di Sassari, al pari di tante città italiane, coordinati dalle e con le forze di polizia, insostituibili per funzioni e impiego, per fronteggiare l'attuale emergenza di sicurezza del centro storico, determinata dalla presenza di criminalità organizzata nigeriana, dedita allo spaccio e alla prostituzione, perché sia restituito alla pacifica vivibilità dei suoi abitanti».

Intanto Molteni ha comunicato che, con la prossima legge di bilancio, si potenzierà l'esercito di "Strade sicure" con altri 1400 militari.

