Palo della luce pericolante in via Caniga a Sassari. L’allarme è scattato questa mattina poco dopo le 11, quando alcuni automobilisti, mentre percorrevano la via che incrocia diverse strade vicinali, hanno segnalato il pericolo al 115.

Il vento che soffia a circa 70 chilometri orari ha piegato l'asta del lampione che rischiava di crollare sulla carreggiata, in quel punto particolarmente trafficata. Una delle zone principali di collegamento con il centro cittadino. Il pericoloso incurvamento della struttura ha compromesso la linea elettrica sulla sommità del palo. Le squadre dei vigili del fuoco di Sassari attraverso un’autoscala hanno provveduto ad ancorare prima l’asta, poi rimossa, per mettere l’area in sicurezza e scongiurare pericoli alle persone e alle auto in corsa. Le operazioni si sono svolte con il supporto della polizia locale.

© Riproduzione riservata