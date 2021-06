Dall’inizio dell’anno a oggi sono già 22 gli incidenti causati dall’abuso di alcol e dall’uso di sostanze stupefacenti. È il dato preoccupante diffuso oggi dalla Polizia locale di Sassari che, soltanto nello scorso fine settimana, è intervenuta due volte per due differenti incidenti, entrambi con il coinvolgimento di persone con un tasso alcolemico elevatissimo.

Venerdì notte un giovane di 23 anni è andato a sbattere contro la rotatoria di via Rockefeller. L’auto, che aveva percorso solo un tragitto di pochi metri dalla messa in moto, è andata distrutta mentre lui, portato subito in ospedale, non ha subito lesioni gravi. Nel sangue aveva sei volte il tasso consentito di alcol. Il ragazzo è stato denunciato per guida sotto effetto dell’alcol.

La sera dopo, in via Grazia Deledda, un uomo di sessant’anni ha causato un tamponamento e si è immediatamente dato alla fuga. Ma le persone presenti avevano preso il numero di targa e così gli agenti della Polizia locale lo hanno raggiunto in breve tempo a casa. L’uomo aveva nel sangue cinque volte il valore di alcol ammesso dalla legge. È stato denunciato per fuga dopo aver causato un incidente e non essersi fermato e per guida sotto l’effetto dell’alcol con conseguente sequestro del mezzo.

Dall’inizio dell’anno, su ventidue incidenti con alterazione psicofisica registrati dalla Polizia locale, cinque sono stati causati da uso di sostanze stupefacenti. Inoltre ben sei volte le persone coinvolte, sotto effetto di alcol o droga, si sono date alla fuga subito dopo, violando ulteriormente la normativa.

