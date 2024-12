Alghero ha un nuovo spazio al chiuso, per eventi e concerti. Si chiama AlguerHall, nel cuore del centro storico, all’interno del complesso Lo Quarter. Si tratta di una grande sala che è stata coperta con una tensostruttura «per offrire alle innumerevoli e preziosissime associazioni culturali, artistiche e di volontariato, un luogo al coperto, climatizzato, per incontrare la città e i suoi ospiti anche d'inverno, periodo ingrato in cui, per carenze di infrastrutture al chiuso, le persone, soprattutto i bambini, sono costretti a stare chiuse in casa», spiega l’assessore alle Finanze Enrico Daga.

L’inaugurazione con la mostra dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi che fino al 22 dicembre ospita in quegli spazi ”Le forme della musica”, strumenti musicali di design firmati dall'architetto Lorenzo Palmieri.

© Riproduzione riservata