Alghero Wine Week: un successo da 2.500 persone e 25mila visualizzazioniBilancio lusinghiero per l'evento curato da Camera di Commercio e Promocamera
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Questa mattina la Promocamera di Sassari ha ospitato l'incontro che ha tracciato il bilancio di una terza edizione dell'Alguer Wine Week davvero lusinghiera nei numeri. La manifestazione che si è svolta la settimana scorsa, dall'8 al 14 , tra Alghero e Fertilia, ha registrato un eccellente livello di partecipazione pubblica. Attraverso un format che è stato capace di intrecciare tradizioni, enogastronomia, cultura e paesaggio sono state registrate oltre 2.500 presenze tra italiani e stranieri e la vendita di 1.200 ticket online più altri 350 venduti direttamente in loco durante le giornate di degustazione itinerante.
Molto positivo anche il riscontro della piattaforma online dedicata all'evento: oltre 12 mila downoload e ben 25 mila visualizzazioni.
La presidente di Promocamera di Sassari Amelia Lai ha dichiarato: "Il successo straordinario dell'Alguer Wine Week dimostra l'efficacia del lavoro del sistema camerale nel sostenere e promuovere le nostre imprese e le eccellenze produttive locali attraverso eventi di caratura internazionale".
L'assessora al turismo del Comune di Alghero, Ornella Piras, ha aggiunto: "Il Wine Week rappresenta per Alghero un pilastro strategico fondamentale per destagionalizzare l'offerta e promuovere un turismo di qualità, capace di raccontare l'eccellenza del nostro territorio attraverso i suoi vini più pregiati. La sinergia consolidata con Promocamera è il valore aggiunto di questa iniziativa, un motore essenziale che ci permette di fare sistema tra le diverse realtà produttive e istituzionali. Crediamo fermamente che questo modello di lavoro condiviso sia la chiave per valorizzare le nostre tipicità."
L’evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari e dalla sua Azienda Speciale Promocamera, in stretta collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il Consorzio Vini Alghero DOC e il Distretto Rurale Alghero-Olmedo. Fondamentale è stato il supporto dei partner produttivi e delle associazioni di categoria, tra cui il Consorzio Riviera del Corallo, i Centri Commerciali Naturali di Alghero Centro Storico e Fertilia, Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Confcommercio, AIS Sardegna, l'Associazione Nazionale Città del Vino e il network Salude e Trigu, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna.