Vie strette e mezzi di soccorso costretti a fermarsi davanti ai tavolini degli esercizi commerciali. La protesta arriva dal Comitato del centro storico di Alghero a seguito della deroga sul Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, lo strumento approvato il 13 marzo scorso dopo una maratona consiliare di oltre dodici ore.

Le concessioni hanno interessato le via Minerva, via Barcellonetta, vicolo Adami e il tratto di via Roma tra via Carlo Alberto e via Maiorca.

Il Consiglio comunale, lunedì 14 aprile, ha reintegrato una deroga per consentire a cinque attività commerciali, che operano nelle vie strette del centro storico, di posizionare i loro tavolini, seppure dovrà essere mantenuta una fascia libera di almeno due metri per il passaggio dei pedoni, ma non quella per la circolazione dei mezzi di soccorso, costretti in caso di emergenza a fermarsi lontano dal luogo dell’intervento.

«Un fatto grave se si pensa che alcuni giorni fa un’ambulanza del 118 non è riuscita a raggiungere l’abitazione di un disabile, a causa della presenza dei tavolini, ed ha costretto gli operatori sanitari a percorrere la via a piedi», spiegano dal Comitato. Il presidente Gavino Scala sottolinea: «Ricordo che lo spazio libero nelle vie di 2,75 metri è sancito dal Codice della strada che, essendo di rango superiore non è derogabile da norme comunali di rango inferiore».

