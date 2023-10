Via ad Alghero al piano nuovi asfalti per un investimento di un milione di euro. Sono 22 le vie interessate nel primo intervento. Ne seguiranno altre, assicurano dagli uffici comunali.

Via Vittorio Emanuele, via Aldo Moro, via Diez, via Cellini, via Goceano, via Spano, via Degli Orti, via Amsicora, via Asfodelo, via Brigata Sassari, via Fermi e via Corsica. Queste le strade urbane interessate dai lavori sul manto di asfalto nei primi dieci giorni.

Si parte oggi, lunedì, con l'ingresso della città. La prima tranche di lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana può contare su un finanziamento di 1 milione di euro da fondi di Bilancio. Ma sono in arrivo ulteriori risorse per intervenire in maniera decisa e consistente su tutti i quartieri cittadini.

«Riportiamo decoro e sicurezza in molte arterie viarie urbane, oggetto negli ultimi anni di lavori di diversa natura sui sottoservizi, tutti interventi che hanno nel tempo parzialmente compromesso il manto stradale», ricorda il sindaco Mario Conoci.

In totale, secondo il progetto licenziato positivamente dal settore "Lavori pubblici” saranno asfaltati oltre 45mila metri quadri di strade.

