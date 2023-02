Al via il censimento delle utenze Tari, private e commerciali. Lo annunciano dal Comune di Alghero che ha già raggiunto traguardi importanti sul fronte della differenziata, superando il 70 per cento. “Ma ora dobbiamo compiere un ulteriore sforzo per permettere all’Amministrazione di avviare tutte le procedure propedeutiche al calcolo della Tari in maniera puntuale”, scrive il dirigente del servizio Michele Fois.

Da lunedì 13 febbraio due operatori di Alghero Ambiente, la società consortile incaricata da Ciclat di svolgere il servizio di igiene urbana ad Alghero, faranno visita, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, a tutte le utenze private e commerciali per effettuare il censimento dei mastelli e dei carrellati, identificabili grazie ai codici e ai chip contenuti negli stessi, così correggere eventuali errori presenti.

Ecobox nel centro storico (foto Fiori)

“Nell’interesse di tutti si chiede pertanto ai cittadini di collaborare per facilitare le operazioni di rilevamento - prosegue il dirigente – Ciò consentirà di monitorare i reali conferimenti, in particolare della frazione secca indifferenziata, permettendo agli operatori incaricati della raccolta di memorizzare l’utilizzo del servizio attraverso un braccialetto in grado di leggere il chip semplicemente avvicinandosi ai contenitori e, successivamente, riversando i dati su un sistema centralizzato, il quale sarà la fonte primaria per la definizione della tassa da pagare in futuro. In sostanza, meglio si differenzia, meno secco si produce, meno si paga”.

