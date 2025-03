Ingiunzioni e morosità, amministratori di condominio, Comune e vertici di Abbanoa trovano un punto di incontro nell’ufficio del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto.

Ieri a Porta Terra il primo cittadino ha messo insieme sullo stesso tavolo 13 amministratori di condominio della città con il direttore generale di Abbanoa, Stefano Sebastio, con il responsabile del settore Recupero Crediti, Francesco Lilliu, alla presenza del presidente della Commissione consiliare V, Christian Mulas. Le parti hanno trovato un punto di incontro che annulla le distanze tra i cittadini rappresentati dagli amministratori di condominio e l’ente gestore, grazie alla mediazione del sindaco di Alghero.

Ciò che chiedono gli amministratori è infatti una semplificazione delle procedure, un contatto diretto in grado di collaborare alla soluzione dei problemi in sostituzione della impersonale comunicazione con mail, una sorta di backoffice per la soluzione delle questioni più delicate, una più facile organizzazione del lavoro in grado di evitare la burocrazia «utilizzando il buon senso», come ha evidenziato lo stesso sindaco. «L’obbiettivo che abbiamo voluto raggiungere mettendo insieme le parti in maniera collaborativa», specifica Raimondo Cacciotto, «è quello di rasserenare i rapporti, snellire i procedimenti, favorire le comunicazioni dirette per agevolare il lavoro di tutti».

Tutto questo sarà possibile grazie alla disponibilità dimostrata da Abbanoa a fornire un filo diretto dedicato agli amministratori algheresi con il quale interagire direttamente. Dall’altro capo del filo, ma anche fisicamente, ci sarà un consulente a disposizione per la soluzione di problematiche più pressanti. Intanto Raimondo Cacciotto ha chiesto di sospendere le procedure di slaccio in corso, in attesa di definire le procedure e gli approfondimenti.

© Riproduzione riservata