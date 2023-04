La carcassa di uno squalo, probabilmente della specie Martello appartenente alla famiglia Sphyrnidae, si è spiaggiata sul litorale ad Alghero di Maria Pia.

Un evento raro ma non così impossibile, come spiegano gli agenti del corpo forestale di Alghero intervenuti sul posto, dal momento che i resti dell’animale, in avanzato stato di decomposizione, potrebbero essere arrivati, spinti dalle mareggiate, dal largo delle Baleari.

Dell’eccezionale rinvenimento sono stati avvisati anche la Capitaneria di porto e il servizio di sanità animale della Asl di Sassari che, insieme al personale del Comune di Alghero, hanno provveduto alla rimozione dello squalo con l’aiuto di un mezzo meccanico.

La carcassa è stata sotterrata, anche per evitare problemi di tipo igienico-sanitario.

