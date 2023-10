L’avanzo di amministrazione? «Venga utilizzato per la riqualificazione del campo sportivo Mariotti, chiuso ormai da troppi anni». E’ la proposta dell’Udc in Consiglio comunale. Il partito dello scudo crociato presenterà una specifica mozione per invitare la giunta di centrodestra a impegnare una cospicua cifra per il restyling dell’impianto sportivo che, negli ultimi anni, ha lavorato solo come hub vaccinale. «Già nell’estate 2022 il gruppo consiliare Udc aveva portato all'attuale Amministrazione una proposta di riqualificazione del campo sportivo, purtroppo, non ci risulta che la stessa sia stata presa in considerazione», ricorda il capogruppo Christian Mulas insieme alla consigliera Nina Ansini, «sebbene tale idea sia ancora viva, visto soprattutto che oggi la nostra città può vantare due squadre di calcio in serie importanti, costrette a giocare in campi non idonei ad ospitare adeguatamente la tifoseria».

Sempre puntando i riflettori sullo sport cittadino, il capogruppo Alberto Bamonti dei Riformatori Sardi, suggerisce una variazione di Bilancio per prevedere le risorse da destinare ai voucher per le famiglie in modo da garantire l’accesso gratuito dei figli alle attività sportive. «Un sostegno concreto per i cittadini che permetterebbe di abbattere i costi di iscrizione a corsi, attività e campionati organizzati dalle associazioni e società dilettantistiche del territorio. Allo stesso tempo una misura che aiuterebbe le numerose realtà associative della città impegnate nel mondo dello sport alle prese con l'aumento delle spese, soprattutto quelle legate all'energia», sottolinea Bamonti.

