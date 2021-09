E’ di Antonietta Canu il corpo della donna ritrovato nel tardo pomeriggio nella borgata di Maristella ad Alghero.

Il cadavere a quanto si apprende era in avanzato stato di decomposizione: è stato rinvenuto in una zona poco distante dalla strada provinciale che collega la borgata di Maristella con Alghero e dove la donna viveva con la famiglia.

Della 71enne algherese non si avevano tracce dal 13 luglio scorso.

Il medico legale in un primo esame sui resti non ha riscontrato segni di violenza: la donna sarebbe morta per cause naturali. Sul cadavere, su disposizione della Procura di Sassari, sarà comunque eseguita l'autopsia.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Alghero, impegnati per giorni nelle ricerche con le squadre della Protezione civile e l’aiuto dei cani molecolari e dei droni.

