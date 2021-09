Macabro ritrovamento nella borgata di Maristella, a pochi chilometri da Alghero.

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un terreno incolto, in mezzo alla macchia mediterranea. Potrebbe trattarsi della pensionata algherese di 71 anni, Antonietta Canu, di cui non si avevano più notizie dal 13 luglio scorso. I familiari la stavano cercando disperatamente e proprio quella zona, a poca distanza dall'abitazione della donna, era stata battuta a tappeto dalle squadre della protezione civile con l’aiuto dei cani molecolari e dei droni.

Antonietta Canu (foto L'Unione Sarda)

Nel tardo pomeriggio la tragica scoperta. Il medico legale dovrà ora stabilire data e cause del decesso. Il corpo si trovava tra i cespugli in un’area verde nei pressi di via dei Lecci. Carabinieri e barracelli sono intervenuti sul posto. Ma c'è anche un'altra donna ad Alghero di chi non si hanno più notizie dai primi giorni di agosto.

E' Giovanna Cilla, 67 anni, allontanata da casa, nel quartiere di Maria Pia, il 6 agosto scorso. Le ricerche proseguono.

