Il centrodestra algherese chiede la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto «per discutere e assumere una chiara posizione politico-amministrativa sul progetto riguardante la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Alghero Centro – Alghero Aeroporto, svolto da unità di trazione (UdT) a trazione elettrica ad alimentazione a gas idrogeno».

Un piano finanziato con fondi Pnrr, è già all’attenzione dell’assessorato regionale la Valutazione di impatto ambientale e che si dirama dalla linea esistente Sassari-Alghero, nei pressi della stazione Mamuntanas, con la realizzazione di un nuovo deposito per la manutenzione dei treni, in una area posta immediatamente a sud-est della stazione Mamuntanas, comprendente due stazioni e un viadotto sopraelevato e un impianto per la produzione dell’idrogeno, con annesso un campo fotovoltaico.

«Poiché vi sono evidenti e rilevanti motivi di interesse per le comunità coinvolte – scrivono i consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino, Nina Ansini, Raffaele Salvatore, Michele Pais, Alessandro Cocco e Massimiliano Fadda – chiediamo la convocazione del consesso nella forma di “adunanza aperta” invitando parlamentari nazionali e regionali, l’Amministratore della Città Metropolitana di Sassari, i Comitati dell’agro, i rappresentati della Sogeaal, i rappresentanti delle categorie produttive, dei sindacati, del Consorzio turistico e di tutti i portatori di interesse».

