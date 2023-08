Un torneo di scacchi in riva al mare. Giovedì scorso, sulle sabbie dorate del lido San Giovanni di Alghero, si è accesa la competizione per la seconda tappa del Summer Beach Chess, il vivace torneo lampo di scacchi dove ciascun giocatore ha soltanto 5 minuti per concludere la propria partita.

Il torneo ha visto la partecipazione di oltre 30 scacchisti, prevalentemente provenienti dalla provincia di Sassari.

Tra i partecipanti spiccava la presenza dell'ospite romano, Flaviano Brandi. Ma la vera sorpresa della serata è stata l'abilità del Candidato Maestro Sebastiano Paulesu che, dopo un intenso spareggio tecnico, ha superato Giancarlo Della Porta, campione della tappa precedente. Il podio si è completato con Alessandro Polo di Ozieri, seguito da Sergio Ricca di Alghero e Samuele Carta di Sassari.

Una menzione speciale va a Nathan Marras, il giovanissimo talento che si è distinto nella competizione, mentre nel settore femminile Maria Cuccu e Mariella Casiddu hanno confermato le attese, disputando un torneo di alto livello.

Per chi volesse partecipare, la prossima tappa è fissata per giovedì prossimo, alle ore 18. A causa delle restrizioni sul numero di partecipanti, si raccomanda la pre-iscrizione contattando Sergio Ricca al numero 3280885220





