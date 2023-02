Il Tavolo Permanente per il Turismo si riunirà in assemblea martedì prossimo, alle 16, presso la sala conferenze Lo Quarter per discutere dei dettagli tecnici in vista della Bitas.

Alghero, infatti, ospiterà dal 23 al 26 marzo la Borsa Internazionale del Turismo Attivo le cui attività si snoderanno tra il complesso del Quarter, l'ex Mercato Ortofrutticolo e le aree di Largo San Francesco.

Per l'occasione sarà necessario definire le attività da svolgere all'interno dell'evento: dagli allestimenti alle iniziative di contorno. La partecipazione è estesa anche ai singoli operatori. Il Tavolo Permanente per il Turismo vede insieme il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, le rappresentanze accreditate degli operatori economici privati, il Parco regionale di Porto Conte e l’Area marina protetta.

Il summit sulla principale industria del territorio si riunisce, di norma, due volte all'anno.

