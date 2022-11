È quasi un ripascimento naturale quello in corso ad Alghero, sulla spiaggia del Lido dove si stanno ridistribuendo le tonnellate di sabbia che erano rimaste imprigionate nelle foglie di posidonia trattate in un centro di Quartu.

Montagne di sabbia candida pronte per essere di nuovo restituite sul litorale.

Per ogni cento camion carichi di fogliame diretti a Quartu, 50 hanno fatto rientro ad Alghero pieni di sabbia. Un via vai di mezzi pesanti che cesserà nel momento in cui sarà operativo il nuovo impianto per il trattamento della posidonia spiaggiata in esubero che sorgerà nella zona industriale di San Marco.

La sabbia rientrata da Quartu (foto Fiori)

Il progetto, al centro di un accordo tra Comune di Alghero, Provincia di Sassari e Consorzio industriale, ha già superato la valutazione di impatto ambientale della Regione Sardegna e attingerà al canale di finanziamenti del Pnrr.

