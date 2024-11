L’ Istituto Roth. - P.zza Sulis di Alghero, per promuovere i valori del rispetto e della legalità, ha aderito al progetto Educazione alla cittadinanza e alla legalità, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane, che prevede una serie di incontri sui principi costituzionali e sulle disposizioni del Codice penale, dal giusto processo alla condizione carceraria.

Gli studenti delle classi terze dei corsi AFM e Turismo, coordinati dai docenti Myriam Mameli, Raffaella Sartore ed Enrico Secondini, sono stati protagonisti di un interessante laboratorio didattico, un vero e proprio gioco di ruolo, guidato dalle avvocatesse penaliste Maria Grazia Sanna e Marina Salis. L’auditorium della scuola si è trasformato in un’aula di tribunale dove le studentesse e gli studenti hanno indossato le toghe per simulare un processo penale su un caso reale. Vestiti i panni del giudice, del pubblico ministero, dell’imputato con il suo difensore, dei testimoni dell’accusa e della difesa, hanno recitato le parti come dei veri attori. Vinta la timidezza e l’emozione iniziale, gli studenti si sono talmente immedesimati nella parte da dare vita ad una creativa e appassionata accusa e difesa dell’imputato, sperimentando la possibilità di relazionarsi in un contesto di apprendimento laboratoriale e dinamico.

L’oggetto del laboratorio ha riguardato un processo per rapina, finalizzato alla comprensione delle procedure che regolano il giusto processo.

Nella prima fase la seduta del tribunale si è tenuta a scuola, successivamente saranno gli studenti a varcare la soglia del Palazzo di Giustizia per assistere ad un processo penale in cui vedranno riflessa la loro emozionante interpretazione.

