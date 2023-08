Lo stato di precarietà delle due strutture in legno che schermano i condizionatori del teatro civico di Alghero preoccupa i residenti di via Arduino e via Principe Umberto. Le “scatole” a doghe lunghe circa 6 metri e larghe 2 metri e mezzo, si trovano sul lastrico solare del palazzo antico.

Una di queste doghe è già precipitata nel terrazzo di una casa di via Arduino. Altre, secondo gli inquilini, minacciano di staccarsi. Per questo motivo, anche in vista dell'inverno, si fa pressing per la messa in sicurezza dei due locali tecnici. La proprietaria di un appartamento ha provveduto a inviare una segnalazione agli uffici comunali, via Pec, allegando documentazione fotografica.

L’assessore Antonello Peru ha fatto sapere che gli operai del settore manutenzioni avevano compiuto un sopralluogo in passato e che non avevano riscontrato situazioni di imminente pericolo. «In ogni caso voglio rassicurare i residenti della zona, – ha detto l’assessore – manderemo subito una squadra per un ulteriore controllo».

