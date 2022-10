Uno dei più celebri attori e registi di Hollywood alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze della Sardegna.

Stiamo parlando di Stanley Tucci, candidato al Premio Oscar per “Amabili resti”, che ha fatto tappa ad Alghero per registrare una puntata di “Serching for Italy”, programma itinerante per il Belpaese (che ha dato i natali anche ai suoi genitori, originari della Calabria), alla ricerca di ricette e tradizioni da proporre e raccontare al pubblico statunitense sul canale Cnn International.

Tucci, egli stesso grande appassionato di cucina, è stato ospite del ristorante Mabrouk dove ha appreso i segreti per cucinare una perfetta aragosta alla catalana, dalla viva voce della chef Antonietta Salaris.

L’occasione per scoprire anche altre specialità isolane, tra un bicchiere di buon vino e di filu e’ ferru, e per godersi, naturalmente, il mare, l’atmosfera e i paesaggi più autentici della Sardegna.

