Si è conclusa, per la stagione 2024, l’esperienza di “Spiaggia Facile” e i volontari hanno dato appuntamento a turisti e residenti per l’anno venturo. La cooperativa sociale Ecotoni Onlus, che con i suoi ha garantito i servizi sul litorale del Lido, con una lettera aperta ha voluto sottolineare il grande valore di amicizia che caratterizza questa porzione di arenile dedicata alle persone con disabilità.

La lettera aperta

«La prima volta fu tre anni fa, quando l’allora assessore Montis lanciò l’idea di creare uno spazio facilmente accessibile per le persone con disabilità, dotato di servizi (compreso il bagnino) e postazioni dedicate. Da allora l’esperienza si è ripetuta, registrando di anno in anno un crescendo di frequentazioni. Da 4 postazioni si è passati a 7 ma spesso non sono sufficienti – riferisce Antonio Mura della cooperativa Ecotoni - e ci si arrangia garantendo comunque a tutti un’ottima accoglienza e tanta simpatia. Vi sono giorni in cui si accolgono anche 15 ospiti e relativi accompagnatori. Le provenienze sono varie: dai fruitori algheresi e dell’hinterland che frequentano con assiduità quasi quotidiana la spiaggia, ai turisti provenienti da altre parti dell’isola (Cagliari e Oristano principalmente) ma anche dalla penisola (Milano, Venezia, Torino, Roma, Rimini, Taranto per citarne alcuni) e stranieri (tedeschi, danesi, irlandesi, spagnoli). Una volta scoperta questa oasi, trascorrono le loro ferie vivendo la bellezza del mare algherese con serenità, e soprattutto senza sentirsi ospiti ma parte della squadra di spiaggia facile. L’obiettivo di Spiaggia Facile è subito intuibile: dare a tutti la possibilità di trascorrere qualche ora al mare, intendendo per tutti le persone disabili, con difficoltà a muoversi in modo autonomo. L’esperienza degli anni precedenti e in particolare l’elaborazione dei dati raccolti tramite un questionario di gradimento, ha spinto i volontari a voler potenziare il servizio. Il Comune di Alghero è intervenuto con l’aggiunta di nuove passerelle, rimaneva però l’esigenza di trovare le risorse per arredare le nuove postazioni. È a questo punto che sono intervenuti generosamente i frequentatori di Spiaggia Facile, con donazioni che hanno permesso di comprare ombrelloni e sedie da regista per allestire le postazioni e permettere ai fruitori di arrivare in spiaggia “alleggeriti” dal peso delle attrezzature. È stato inoltre possibile l’acquisto di una carrozzina per disabili solemare, ideale per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare, in quanto costruita con materiali inossidabili e leggeri e che, insieme alla sedia job, ha reso possibile l’accesso in acqua a ospiti con differenti disabilità. Sapere che, con gli ausili a disposizione, qualcuno ha fatto il bagno in mare per la prima volta, è stata un’emozione irripetibile e non solo per i diretti interessati».

«Ad animare lo spazio sono intervenuti i volontari dell’APS Anemone, quelli della Cooperativa sociale ECOTONI Onlus, di VOSMA società cooperativa sociale, quelli della Lega Navale, del Servizio Civile Universale, dell’AVO e tanti altri semplici cittadini algheresi (ma anche turisti!). I volontari si alternano dal lunedì alla domenica, facendo in modo di essere almeno due per turno. C’era però l’esigenza di scambiarsi idee, opinioni, sensazioni, di gestire alcune emergenze. Ecco quindi che in perfetto stile social si dà vita ad un gruppo whatsapp, a un profilo Facebook, si inserisce Spiaggia Facile su Google Maps. In questo modo la comunicazione è continua ed efficace, oltre al fatto che si raccolgono le sensazioni di chi frequenta e vive questo pezzo di Lido di Alghero. C’è dell’altro: chi frequenta Spiaggia Facile sa di entrare in un mare di relazioni, ed è nella relazione con gli altri, siano essi volontari o bagnanti, che si fa esperienza di amicizia. È quella dell’amicizia è la dimensione che caratterizza questo tratto di litorale: chi lo frequenta non rimane anonimo per gli altri».

«L’esperienza di Spiaggia Facile si è conclusa a metà settembre, ma i saluti non sono stati né scontati né formali, sia per i locali e sia per i turisti: torneremo anche il prossimo anno! Per i volontari più che una promessa è un impegno, rendere ancora più bella e accogliente la spiaggia per tutti, proprio tutti», chiude Antonio Mura.

